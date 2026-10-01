Tyler Durden, Depth Style - Divine Justice (ultra slowed)
|Ijrochilar:
|Tyler Durden, Depth Style
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|0.74 MB
|Davomiyligi:
|00:23
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|01-10-2026
Qo'shiq haqida
«Divine Justice (ultra slowed)» — Tyler Durden va Depth Style ijrosidagi slowed/reverb versiya. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 0:23, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 1-oktabrda qo'shilgan.
Tyler Durden, Depth Style - Divine Justice (ultra slowed) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.