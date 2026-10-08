Mirjalol Nematov - Lola

Mirjalol Nematov — Lola
Ijrochi: Mirjalol Ne'matov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.17 MB
Davomiyligi: 02:48
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 08-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Mirjalol Ne'matovning «Lola» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:48, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Mirjalol Ne'matov ijrosida saytda jami 128 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Endi manga gitara», «Bir sher yozdim», «Menga o’xshagani tug’ilmaydi». Bu Mirjalol Ne'matovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mirjalol Nematov - Lola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00