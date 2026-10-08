Mirjalol Nematov - Lola
|Ijrochi:
|Mirjalol Ne'matov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.17 MB
|Davomiyligi:
|02:48
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|08-10-2026
Qo'shiq haqida
Mirjalol Ne'matovning «Lola» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:48, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Mirjalol Ne'matov ijrosida saytda jami 128 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Endi manga gitara», «Bir sher yozdim», «Menga o’xshagani tug’ilmaydi». Bu Mirjalol Ne'matovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mirjalol Nematov - Lola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.