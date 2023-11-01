Abdurakhim Grid - 50 Cent (uzbekcha style)

Abdurakhim Grid — 50 Cent (uzbekcha style)
Ijrochi: Abdurakhim Grid
Janrlar: Rep, Pop musiqa
Yuklab olindi: 596
Hajmi: 670.53 MB
Davomiyligi: 00:15
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 01-11-2023
Skachat

Qo'shiq haqida

«50 Cent (uzbekcha style)» — Abdurakhim Grid ijrosidagi qo'shiq. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 596 marta tinglangan — bu Abdurakhim Gridning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Abdurakhim Grid ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Tunlar», «Gentra 1.5», «QSSN».

Abdurakhim Grid - 50 Cent (uzbekcha style) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Rep» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00