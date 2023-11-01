Abdurakhim Grid - 50 Cent (uzbekcha style)
|Ijrochi:
|Abdurakhim Grid
|Janrlar:
|Rep, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|596
|Hajmi:
|670.53 MB
|Davomiyligi:
|00:15
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|01-11-2023
Qo'shiq haqida
«50 Cent (uzbekcha style)» — Abdurakhim Grid ijrosidagi qo'shiq. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Sifati 128 kbps, saytga 2023-yil 1-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 596 marta tinglangan — bu Abdurakhim Gridning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Abdurakhim Grid ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Tunlar», «Gentra 1.5», «QSSN».
Abdurakhim Grid - 50 Cent (uzbekcha style) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.