Jaloliddin Ahmadaliyev - Dushman bersang, Iltimos mardidan ber
|Ijrochi:
|Jaloliddin Ahmadaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|9.53 MB
|Davomiyligi:
|05:11
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|21-11-2026
Qo'shiq haqida
«Dushman bersang, Iltimos mardidan ber» qo'shig'ini Jaloliddin Ahmadaliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:11, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 21-noyabrda qo'shilgan. Jaloliddin Ahmadaliyev ijrosida saytda jami 326 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «19 yil», «Yurak», «Kelganmikan». Bu Jaloliddin Ahmadaliyevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Jaloliddin Ahmadaliyev - Dushman bersang, Iltimos mardidan ber qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.