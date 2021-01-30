Green71 - Rasvo
|Ijrochi:
|Green71
|Janr:
|Rep
|Yuklab olindi:
|67 782
|Hajmi:
|8.85 MB
|Davomiyligi:
|03:50
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|30-01-2021
Qo'shiq haqida
«Rasvo» — Green71 ijrosidagi qo'shiq. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 30-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 67 782 marta tinglangan. Green71 ijrosida saytda jami 88 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «71», «Siqilib Ichdim Biroz», «Sevgi Bu Armon (.feat UzBoom)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Eng sara qo'shiqlar.
Green71 - Rasvo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.