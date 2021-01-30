Green71 - Rasvo

Green71 — Rasvo
Ijrochi: Green71
Janr: Rep
Yuklab olindi: 67 782
Hajmi: 8.85 MB
Davomiyligi: 03:50
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 30-01-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

«Rasvo» — Green71 ijrosidagi qo'shiq. Janri: Rep; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:50, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 30-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 67 782 marta tinglangan. Green71 ijrosida saytda jami 88 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «71», «Siqilib Ichdim Biroz», «Sevgi Bu Armon (.feat UzBoom)». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Eng sara qo'shiqlar.

Green71 - Rasvo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Rep» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Eng sara qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00