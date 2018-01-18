Tohirbek Boboev - Aktrisa kelin

Tohirbek Boboev — Aktrisa kelin
Ijrochi: Tohirbek Boboev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 518
Hajmi: 3.57 MB
Davomiyligi: 03:11
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Aktrisa kelin» qo'shig'ini Tohirbek Boboev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 518 marta tinglangan. Tohirbek Boboev ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Vatanim guli», «Uylanamiz», «Jonim dadam». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: To'y qo'shiqlari.

Tohirbek Boboev - Aktrisa kelin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
To'y qo'shiqlari

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00