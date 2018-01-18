Tohirbek Boboev - Aktrisa kelin
|Ijrochi:
|Tohirbek Boboev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|518
|Hajmi:
|3.57 MB
|Davomiyligi:
|03:11
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Aktrisa kelin» qo'shig'ini Tohirbek Boboev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 518 marta tinglangan. Tohirbek Boboev ijrosida saytda jami 16 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Vatanim guli», «Uylanamiz», «Jonim dadam». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: To'y qo'shiqlari.
Tohirbek Boboev - Aktrisa kelin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.