Timur Jurayev - Ko'ylak
|Ijrochi:
|Timur Jurayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.77 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|29-09-2026
Qo'shiq haqida
«Ko'ylak» — Timur Jurayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 29-sentabrda qo'shilgan. Bu Timur Jurayevning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Timur Jurayev - Ko'ylak qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.