Sunnat Samo, Bulbulcha Ansambli - Bolaga kitob bering
|Ijrochilar:
|Sunnat Samo, Bulbulcha Ansambli
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5 MB
|Davomiyligi:
|02:42
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-11-2026
Qo'shiq haqida
«Bolaga kitob bering» — Sunnat Samo va Bulbulcha Ansambli ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:42, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-noyabrda qo'shilgan. Sunnat Samo ijrosida saytda jami 13 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Guli sangam», «Hali yoshsan», «Tanimadingmi». Bu Sunnat Samoning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Sunnat Samo, Bulbulcha Ansambli - Bolaga kitob bering qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.