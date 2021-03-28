Sitora Alimjanova - Opajonim, Opam mening

Sitora Alimjanova — Opajonim, Opam mening
Ijrochi: Sitora Alimjanova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 19 336
Hajmi: 5.06 MB
Davomiyligi: 03:39
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 28-03-2021
Skachat

Qo'shiq haqida

Sitora Alimjanovaning «Opajonim, Opam mening» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 28-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 19 336 marta tinglangan — bu Sitora Alimjanovaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Sitora Alimjanova ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Opajonim», «Gap», «Yo’g’uborim».

Sitora Alimjanova - Opajonim, Opam mening qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00