Sitora Alimjanova - Opajonim, Opam mening
|Ijrochi:
|Sitora Alimjanova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|19 336
|Hajmi:
|5.06 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-03-2021
Qo'shiq haqida
Sitora Alimjanovaning «Opajonim, Opam mening» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 28-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 19 336 marta tinglangan — bu Sitora Alimjanovaning saytdagi eng ko'p tinglangan qo'shig'i. Sitora Alimjanova ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Opajonim», «Gap», «Yo’g’uborim».
Sitora Alimjanova - Opajonim, Opam mening qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.