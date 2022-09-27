Doctor Sunnatbek - Opajonim

Doctor Sunnatbek — Opajonim
Ijrochi: Doctor Sunnatbek
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 197
Hajmi: 3.24 MB
Davomiyligi: 03:11
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-09-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

Doctor Sunnatbekning «Opajonim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 27-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 197 marta tinglangan.

Doctor Sunnatbek - Opajonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00