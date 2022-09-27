Doctor Sunnatbek - Opajonim
|Ijrochi:
|Doctor Sunnatbek
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 197
|Hajmi:
|3.24 MB
|Davomiyligi:
|03:11
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-09-2022
Qo'shiq haqida
Doctor Sunnatbekning «Opajonim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:11, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 27-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 197 marta tinglangan.
Doctor Sunnatbek - Opajonim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.