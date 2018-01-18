Sirojiddin - Qani osha sozlar

Sirojiddin — Qani osha sozlar
Ijrochi: Sirojiddin
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 573
Hajmi: 3.77 MB
Davomiyligi: 03:24
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qani osha sozlar» qo'shig'ini Sirojiddin ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:24, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 573 marta tinglangan. Sirojiddin ijrosida saytda jami 49 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Onam», «Sevgilim», «Sevmaydi».

Sirojiddin - Qani osha sozlar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00