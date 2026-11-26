Shuhratxon Muhammadxonov - Hojatim yo'q
|Ijrochi:
|Shuhratxon Muhammadxonov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|6.49 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|26-11-2026
Qo'shiq haqida
«Hojatim yo'q» qo'shig'ini Shuhratxon Muhammadxonov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 26-noyabrda qo'shilgan. Shuhratxon Muhammadxonov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ustozlar», «Jonajon O'zbekiston», «Baxtli bo'lamiz». Bu Shuhratxon Muhammadxonovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shuhratxon Muhammadxonov - Hojatim yo'q qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.