Shuhrat Qayumov - Laylijon
|Ijrochi:
|Shuhrat Qayumov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|240
|Hajmi:
|9.52 MB
|Davomiyligi:
|04:07
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|04-05-2013
Qo'shiq haqida
«Laylijon» — Shuhrat Qayumov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:07, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 4-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 240 marta tinglangan. Shuhrat Qayumov ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sizni sevolmasam netay», «Zaynab nolasi», «Yoshligim».
Shuhrat Qayumov - Laylijon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.