Shuhrat Qayumov - Laylijon

Shuhrat Qayumov — Laylijon
Ijrochi: Shuhrat Qayumov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 240
Hajmi: 9.52 MB
Davomiyligi: 04:07
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 04-05-2013
Skachat

Qo'shiq haqida

«Laylijon» — Shuhrat Qayumov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:07, sifati 128 kbps, saytga 2013-yil 4-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 240 marta tinglangan. Shuhrat Qayumov ijrosida saytda jami 92 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Sizni sevolmasam netay», «Zaynab nolasi», «Yoshligim».

Shuhrat Qayumov - Laylijon qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00