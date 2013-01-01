Май 2013
116 треков за месяц.
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
Fayoz
Sen ketarsan
03:45
Navo ansambli
Yig'lama quyosh
03:43
Googoosha
Yonimda bo'ling
04:27
Eldor Qayumov
Puja
03:24
Ulug'bek Majnun
Vayaman
03:31
Abdurashid Yo'ldoshev
Ey jon
03:45
Abdurashid Yo'ldoshev
O'ynab-o'ynab
03:07
Abdurashid Yo'ldoshev
O'zgacha yor
03:19
Abdurashid Yo'ldoshev
Onam
04:21
Abdurashid Yo'ldoshev
Qanday go'zal
03:30
Abdurashid Yo'ldoshev
Janona
03:46
Benom
Sen yig'lama
03:57
Vohidjon Isoqov
Vay aman
06:12
Vohidjon Isoqov
Kecha bog'da
04:37
Sojida Gulmatova
Sog'inadi
03:08
Farrux Ahmedov
Suydirdi yomon
03:26
Hilola Hamidova
Alla nidosi
04:16
Otabek Yoqubov
Maktab
03:05
Diyora
Pora-pora
03:41
Gulasal Abdullayeva
Muhabbat
03:06
Afsona
Nozik xonim
03:12
Shahzod
Voy
03:09
Shuhrat Vohidov
Firoq
04:23
Shuhrat Vohidov
Ko'ngil (long)
03:50
Botir Qodirov & Munisa Rizayeva
Dema-dema
03:11
Bojalar & Ozodbek Nazarbekov
Asrlar Sadosi
05:36
Sardor Rajabov
Oq bulut
02:59
Otabek Mutalxo'jayev
Sevamanda
03:10
Dilbarxon G'aniyeva & Komil Klassik
Afsona
03:58
Dilbarxon G'aniyeva
Uzukli
03:37
Baxtiyor Ahmadjonov
Ollohim qo'llaydi
03:18
Sardor Agzamov
Sensiz
03:03
Guli Asalxo'jayeva
Yashirmagin sevishingni
03:29
Ulug'bek Rahmatullayev
Не повезло в любви
03:46
Shahzoda
Maskat (Раба любви)
03:26
Ali Otajonov
Beg'uborim
03:31
Nuriddin Jayxun
Sog'indim
03:06
Muhammadjon Abdullayev
Sevarlarmu
04:07
Muhammadjon Abdullayev
Arzisiz
03:28
Iroda Iraliyeva
Endi parvo qilmayman
03:32
Diyor guruhi
Sen bo'lmasang
03:46
Vohid Abdulhakim
Sog'inib ketdim
03:36
Vohid Abdulhakim
Yomg'ir
04:00
Yagona
Go'zlaringdan
03:29
Shahzoda
Chicco
03:21
Ozodbek Nazarbekov
Qoshing qaromidi
03:09
Ozodbek Nazarbekov
Qolmadi
02:48
Ozodbek Nazarbekov
O'xshamay qolding
03:20
Ozodbek Nazarbekov
Oshno bo'ldim
03:44
Ozodbek Nazarbekov
Olma oqib
04:43
Ozodbek Nazarbekov
Muhtojman
05:00
Ozodbek Nazarbekov
Muhabbat ta'rifi
04:39
Ozodbek Nazarbekov
Lola
03:26
Ozodbek Nazarbekov
Ishon
03:44
Ozodbek Nazarbekov
Erkin va obod Vatan
04:58
Ozodbek Nazarbekov
Begonadurman
05:15
Ozodbek Nazarbekov
Yoronlar
03:46
Ozodbek Nazarbekov
Ketasan yor
03:41
Ozodbek Nazarbekov
Kutaman 2
04:41
Ozodbek Nazarbekov
Ko'zlar qaroshi
03:54
Ozodbek Nazarbekov
Bizga
04:50
Ozodbek Nazarbekov
Gulbahorim
03:48
Ozodbek Nazarbekov
Xato derlar
03:50
Ozodbek Nazarbekov
Bolajon
04:20
Ozodbek Nazarbekov
Bezovta bo'lar ona
04:56
Ozodbek Nazarbekov
Yor-yorey
03:49
Ozodbek Nazarbekov
Arazlab ketdi
04:04
Ozodbek Nazarbekov
Bedor
03:39
Ozodbek Nazarbekov
Yurak
04:18
Ozodbek Nazarbekov
Kelgin gulim
03:45
Ozodbek Nazarbekov
Ko'zmunchoq
03:58
Ozodbek Nazarbekov
Qiyosi yo'q
04:52
Merdan
Vera bera
04:09
Merdan
Tomchi-tomchi
03:59
Merdan
Bor
03:34
Abdulaziz Zokirov
Qarg'alar
02:00
Sherzod Akbarov
Sog'indim (slowmix)
03:27
Shahnoz
Mayli-mayli
03:17
Farrux Kamalov
Mohitabonim
03:19
Timur
Qayta-qayta
03:26
Mohim
O'zing Olloh
03:52
Mohim
Sinfdosh
03:56
Mohim
Bobolar
05:13
Jasur Rahimov
Sharafli to'y
02:40
Jasur Rahimov
Kel
04:19
Jasur Rahimov
Yig'lashing
04:50
Jasur Rahimov
Yetolmadim
03:12
Jasur Rahimov
Gulyorjon
03:14
Jasur Rahimov
Bo'zlatib
03:16
Jamshid Abduazimov
O'chirib tashlay
03:18
Gulnoza Saidova
Bahor yo'llari
03:05
Gulasal Abdullayeva
Man Toshkentda o't yoqsam
03:58
Gulasal Abdullayeva
Ko'chalarga suv sepaman
03:07
Gulasal Abdullayeva
Ko'p ekan jafolaring
03:02
Shuhrat Qayumov
Shaydo ko'ngil
03:31
Shuhrat Qayumov
Xorazm
03:03
Shuhrat Qayumov
Hazil
03:27
Shuhrat Qayumov
Tuproq
06:07
Shuhrat Qayumov
Tanovar
04:14
Shuhrat Qayumov
Surxoncha
02:52
←
1
2
→
Главная
»
Архив по годам
»
2013
»
Май
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00