Shohruhxon - Qiz bola

Shohruhxon — Qiz bola
Ijrochi: Shohruhxon
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 994
Hajmi: 3.26 MB
Davomiyligi: 02:51
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Qiz bola» — Shohruhxon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 994 marta tinglangan. Shohruhxon ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mohitabonim», «Qora ko’zlar mani hayron ayladi», «Atirgullar».

Shohruhxon - Qiz bola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00