Shohruhxon - Qiz bola
|Ijrochi:
|Shohruhxon
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|994
|Hajmi:
|3.26 MB
|Davomiyligi:
|02:51
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Qiz bola» — Shohruhxon ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:51, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 994 marta tinglangan. Shohruhxon ijrosida saytda jami 257 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Mohitabonim», «Qora ko’zlar mani hayron ayladi», «Atirgullar».
Shohruhxon - Qiz bola qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.