Shohruh Ibragimov - Qolmadi asos (yoxud Xazon 2)

Shohruh Ibragimov — Qolmadi asos (yoxud Xazon 2)
Ijrochi: Shohruh Ibragimov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.19 MB
Davomiyligi: 02:49
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 08-10-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Shohruh Ibragimovning «Qolmadi asos (yoxud Xazon 2)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:49, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Shohruh Ibragimov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Imkon ber», «Kechalar», «Xazon». Bu Shohruh Ibragimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shohruh Ibragimov - Qolmadi asos (yoxud Xazon 2) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00