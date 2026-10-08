Shohruh Ibragimov - Qolmadi asos (yoxud Xazon 2)
|Ijrochi:
|Shohruh Ibragimov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.19 MB
|Davomiyligi:
|02:49
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|08-10-2026
Qo'shiq haqida
Shohruh Ibragimovning «Qolmadi asos (yoxud Xazon 2)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:49, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 8-oktabrda qo'shilgan. Shohruh Ibragimov ijrosida saytda jami 3 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Imkon ber», «Kechalar», «Xazon». Bu Shohruh Ibragimovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shohruh Ibragimov - Qolmadi asos (yoxud Xazon 2) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.