Shohjaxon Rahmiddinov
2 ta qo'shiq
#Pop musiqa
Tinglash
Mashhur
Yangi
Eski
A — Z
Shohjaxon Rahmiddinov
Tun kecha
03:24
Shohjaxon Rahmiddinov
Qismat
03:25
Bosh sahifa
»
Ijrochilar
»
Shohjaxon Rahmiddinov
Yangi qo'shiqlar
DJ PR — Улкер — моя звезда
Ramzes — Без паники
Aga -Ulara yakmiman — Unknown Track
Nargiza — Jiyda guli
Shohruh — Begona
Azizjon Rahmonov — Sendan qolgan soyalar
Yodgor Xoldarov — Sog'inch
Jamshid Abduazimov, Ali Niyazimbetov — Musofirning xati
Xusanboy Omonboyev — Omon-Omon
Abduxoshim Yuldashev — Onam
Axror Temirov — Sevolsang
Dilmurod Sultonov, Avaz Oxun — Anor
Ismail — Takrorlanmas
Faridam — Qoldim
Dilnoza Akbarova — Musofirim
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
Jaloliddin Ahmadaliyev — Sen turganda
Yulduz Usmonova — Ashnaqa Dee, Ashnaqa Hozirgi bollar mashnaqa Pomada (feat. Abdul Malik Ergashov)
baqzhvn — Махаббатым (Lola cover Qazaq Edition)
Yulduz Usmonova, Xamdam Sobirov — Daryo daryo
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Yulduz Usmonova
Ozoda Nursaidova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Dildora Niyozova
Xurshidbek Qahhorov
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00
/
00:00