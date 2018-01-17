Shohjahon Jo'rayev - Dilbar
|Ijrochi:
|Shohjahon Jo'rayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|677
|Hajmi:
|3.48 MB
|Davomiyligi:
|03:05
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-01-2018
Qo'shiq haqida
«Dilbar» — Shohjahon Jo'rayev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:05, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 17-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 677 marta tinglangan. Shohjahon Jo'rayev ijrosida saytda jami 152 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Yiglama», «Kozlari zebo», «Gulnora».
Shohjahon Jo'rayev - Dilbar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.