Sherali Jo'rayev - Dilbar
|Ijrochi:
|Sherali Jo'rayev
|Janrlar:
|Xalq musiqasi, Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 539
|Hajmi:
|3.45 MB
|Davomiyligi:
|03:03
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
Sherali Jo'rayevning «Dilbar» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 539 marta tinglangan. Sherali Jo'rayev ijrosida saytda jami 164 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Aka-uka», «Ey dost», «Birinchi muhabbatim (jonli ijro 2018)».
Sherali Jo'rayev - Dilbar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.