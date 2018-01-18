Sherali Jo'rayev - Dilbar

Sherali Jo'rayev — Dilbar
Ijrochi: Sherali Jo'rayev
Janrlar: Xalq musiqasi, Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 539
Hajmi: 3.45 MB
Davomiyligi: 03:03
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

Sherali Jo'rayevning «Dilbar» qo'shig'i. Janri: Xalq musiqasi; O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:03, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 539 marta tinglangan. Sherali Jo'rayev ijrosida saytda jami 164 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Aka-uka», «Ey dost», «Birinchi muhabbatim (jonli ijro 2018)».

Sherali Jo'rayev - Dilbar qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Xalq musiqasi» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00