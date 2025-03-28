Sherzod Bek - Yigit sinmasin
|Ijrochi:
|Sherzod Bek
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|292
|Hajmi:
|7.73 MB
|Davomiyligi:
|03:21
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|28-03-2025
Qo'shiq haqida
Sherzod Bekning «Yigit sinmasin» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:21, sifati 128 kbps, saytga 2025-yil 28-martda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 292 marta tinglangan. Sherzod Bek ijrosida saytda jami 50 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Onajonim onam mani», «Onajonim tugilgan kuni», «Qani qani».
Sherzod Bek - Yigit sinmasin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.