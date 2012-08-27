O'ktam Kamalov - Yigit sinmasin
|Ijrochi:
|O'ktam Kamalov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|207
|Hajmi:
|8.03 MB
|Davomiyligi:
|03:28
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-08-2012
Qo'shiq haqida
«Yigit sinmasin» — O'ktam Kamalov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:28, sifati 128 kbps, saytga 2012-yil 27-avgustda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 207 marta tinglangan. O'ktam Kamalov ijrosida saytda jami 48 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Salom o’rtog’im qaleysan (Toshkentchasiga)», «Rodnoylar», «Erkak bol».
O'ktam Kamalov - Yigit sinmasin qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.