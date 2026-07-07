Shavkat Umarov - Dodarakam (slow version)

Shavkat Umarov — Dodarakam (slow version)
Ijrochi: Shavkat Umarov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 4.47 MB
Davomiyligi: 02:25
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 07-07-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Shavkat Umarovning «Dodarakam (slow version)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Shavkat Umarov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ey muchali Maymun qiz», «Maymun qiz», «Onam». Bu Shavkat Umarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Shavkat Umarov - Dodarakam (slow version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00