Shavkat Umarov - Dodarakam (slow version)
|Ijrochi:
|Shavkat Umarov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|4.47 MB
|Davomiyligi:
|02:25
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|07-07-2026
Qo'shiq haqida
Shavkat Umarovning «Dodarakam (slow version)» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:25, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 7-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Shavkat Umarov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ey muchali Maymun qiz», «Maymun qiz», «Onam». Bu Shavkat Umarovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Shavkat Umarov - Dodarakam (slow version) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.