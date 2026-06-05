Mahmud Nomozov - Dodarakam
|Ijrochi:
|Mahmud Nomozov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|5.71 MB
|Davomiyligi:
|03:06
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|05-06-2026
Qo'shiq haqida
Mahmud Nomozovning «Dodarakam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-iyunda qo'shilgan. Bu Mahmud Nomozovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
Mahmud Nomozov - Dodarakam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.