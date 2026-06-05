Mahmud Nomozov - Dodarakam

Mahmud Nomozov — Dodarakam
Ijrochi: Mahmud Nomozov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 0
Hajmi: 5.71 MB
Davomiyligi: 03:06
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 05-06-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

Mahmud Nomozovning «Dodarakam» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:06, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 5-iyunda qo'shilgan. Bu Mahmud Nomozovning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.

Mahmud Nomozov - Dodarakam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00