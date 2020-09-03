Shahzoda - Ming shukur aytay takror

Shahzoda — Ming shukur aytay takror
Ijrochi: Shahzoda
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 3 738
Hajmi: 5.22 MB
Davomiyligi: 04:12
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 03-09-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Shahzodaning «Ming shukur aytay takror» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:12, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 3-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 738 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».

Shahzoda - Ming shukur aytay takror qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00