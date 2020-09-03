Shahzoda - Ming shukur aytay takror
|Ijrochi:
|Shahzoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3 738
|Hajmi:
|5.22 MB
|Davomiyligi:
|04:12
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-09-2020
Qo'shiq haqida
Shahzodaning «Ming shukur aytay takror» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:12, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 3-sentabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 738 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
Shahzoda - Ming shukur aytay takror qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.