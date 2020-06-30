Shahzoda - Dilam
|Ijrochi:
|Shahzoda
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|5 448
|Hajmi:
|4.46 MB
|Davomiyligi:
|03:13
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|30-06-2020
Qo'shiq haqida
«Dilam» — Shahzoda ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:13, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 30-iyunda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 5 448 marta tinglangan. Shahzoda ijrosida saytda jami 434 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Ket», «Balki bu taqdir ishi», «Afsuslardan charchadim hayot (Tilayman)».
Shahzoda - Dilam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.