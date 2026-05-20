Shahnoza Otaboyeva - Barno yigit
|Ijrochi:
|Shahnoza Otaboyeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|8.29 MB
|Davomiyligi:
|04:30
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|20-05-2026
Qo'shiq haqida
Shahnoza Otaboyevaning «Barno yigit» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:30, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 20-mayda qo'shilgan. Shahnoza Otaboyeva ijrosida saytda jami 89 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Farishtam onam», «Oh azizim», «Sani-sani».
Shahnoza Otaboyeva - Barno yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.