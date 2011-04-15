Gulbahor Erqulova - Barno yigit
|Ijrochi:
|Gulbahor Erqulova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|179
|Hajmi:
|9.60 MB
|Davomiyligi:
|04:10
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|15-04-2011
Qo'shiq haqida
«Barno yigit» qo'shig'ini Gulbahor Erqulova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:10, sifati 128 kbps, saytga 2011-yil 15-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 179 marta tinglangan. Gulbahor Erqulova ijrosida saytda jami 71 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Alla», «San manga keraksan», «Fido».
Gulbahor Erqulova - Barno yigit qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.