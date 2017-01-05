Sevinch Mo'minova - Chocolate (O'zbek tilida)
|Ijrochi:
|Sevinch Mo'minova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|209
|Hajmi:
|7.25 MB
|Davomiyligi:
|03:08
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-01-2017
Qo'shiq haqida
«Chocolate (O'zbek tilida)» qo'shig'ini Sevinch Mo'minova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 5-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 209 marta tinglangan. Sevinch Mo'minova ijrosida saytda jami 90 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Koylagim», «Olib ket», «Duk duk».
Sevinch Mo'minova - Chocolate (O'zbek tilida) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.