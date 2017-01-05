Sevinch Mo'minova - Chocolate (O'zbek tilida)

Sevinch Mo'minova — Chocolate (O'zbek tilida)
Ijrochi: Sevinch Mo'minova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 209
Hajmi: 7.25 MB
Davomiyligi: 03:08
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-01-2017
Skachat

Qo'shiq haqida

«Chocolate (O'zbek tilida)» qo'shig'ini Sevinch Mo'minova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:08, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 5-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 209 marta tinglangan. Sevinch Mo'minova ijrosida saytda jami 90 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Koylagim», «Olib ket», «Duk duk».

Sevinch Mo'minova - Chocolate (O'zbek tilida) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00