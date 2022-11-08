Sevinch Mo'minova - Bevafo yor

Sevinch Mo'minova — Bevafo yor
Ijrochi: Sevinch Mo'minova
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 820
Hajmi: 3.51 MB
Davomiyligi: 03:31
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 08-11-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Bevafo yor» qo'shig'ini Sevinch Mo'minova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 8-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 820 marta tinglangan. Sevinch Mo'minova ijrosida saytda jami 90 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Koylagim», «Olib ket», «Duk duk».

Sevinch Mo'minova - Bevafo yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00