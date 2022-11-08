Sevinch Mo'minova - Bevafo yor
|Ijrochi:
|Sevinch Mo'minova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|820
|Hajmi:
|3.51 MB
|Davomiyligi:
|03:31
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|08-11-2022
Qo'shiq haqida
«Bevafo yor» qo'shig'ini Sevinch Mo'minova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:31, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 8-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 820 marta tinglangan. Sevinch Mo'minova ijrosida saytda jami 90 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Koylagim», «Olib ket», «Duk duk».
Sevinch Mo'minova - Bevafo yor qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.