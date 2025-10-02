Sevinch Majidov - Bu odamlar nima deydi
|Ijrochi:
|Sevinch Majidov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|3
|Hajmi:
|6.59 MB
|Davomiyligi:
|03:35
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-10-2025
Qo'shiq haqida
«Bu odamlar nima deydi» qo'shig'ini Sevinch Majidov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:35, sifati 256 kbps, saytga 2025-yil 2-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 3 marta tinglangan. Sevinch Majidov ijrosida saytda jami 4 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Men yaxshi yomon man», «Kimdir bormi», «Tog'ajon».
Sevinch Majidov - Bu odamlar nima deydi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.