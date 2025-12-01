Sevinch Majidov
5 ta qo'shiq
#Pop musiqa
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Sevinch Majidov
Birodar
03:55
Sevinch Majidov
Tog'ajon
03:32
Sevinch Majidov
Kimdir bormi
03:55
Sevinch Majidov
Men yaxshi yomon man
04:23
Sevinch Majidov
Bu odamlar nima deydi
03:35
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Sevinch Majidov
Yangi qo'shiqlar
Murodjon Mashrapov — Ertaga
Mirzabek Xolmedov — Bu taqdir
MAUR — А че тут за тусы
Moonwalkersmusic — До Москвы
Nerātnās Dziesmas, M.M. — Ja Es Būtu Bagāts Vīrs
Gudvin — Когда я стану бабушкой старенькой
Ramzes — Любимый баг
ROBI AI — Надо просто жить
Гектор — Мне нравится
Орёл — Я с утра письмо отправил Богу
Муз Он — Зацени
Bazar Jackson — Меня манит money и ее запах
Kiddybuff — И я вновь проснусь вне воли и увижу
Яша Jascha — Как не любить ремикс
Айгор — Любимая зараза
Yilning xitlari
Yorqinxo'ja Umarov — Million millionlar ichida topganim
Jaloliddin Ahmadaliyev — Tong otguncha
Jaloliddin Ahmadaliyev — Yugurganniki mas Buyurganniki
Izzatbek Holiqov — 20 sevib qoldim 30 yoshni
Yulduz Usmonova — Onamga aytmang
Afruza — Olamda yo'q
AGA — Xushla mani
Shahlo Salayeva — Ko'r bo'lasan
Afruza — Ko'rolmaslar ko'rib qo'ysin bunday sevgi olamda yo'q
Sevinch Ismoilova — Gitarist
Keysun — Bache Tokhs
Dildora Niyozova — Sevmoqdasan
Jaloliddin Ahmadaliyev — Chaqirsam
Yangi trend — Bilmas edim, dard berar (O'zbek tilida)
AGA — Navdasang da
Mashhur ijrochilar
Jaloliddin Ahmadaliyev
Mirjalol Ne'matov
Xamdam Sobirov
Ozoda Nursaidova
Yulduz Usmonova
Sevinch Ismoilova
Nodiraxon Subhonova
Xurshid Rasulov
Gulinur
Tolib Musofir
Xurshidbek Qahhorov
Dildora Niyozova
Gut1k
Ulug'bek Yulchiyev
G'aybulla Tursunov
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