Setora - Ona

Setora — Ona
Ijrochi: Setora
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 529
Hajmi: 4.99 MB
Davomiyligi: 04:44
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ona» — Setora ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:44, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 529 marta tinglangan. Setora ijrosida saytda jami 161 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Kel», «Vafodoring», «Qora».

Setora - Ona qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00