Setora - Hayotim

Setora — Hayotim
Ijrochi: Setora
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 83
Hajmi: 11.80 MB
Davomiyligi: 05:07
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

Setoraning «Hayotim» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:07, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 83 marta tinglangan. Setora ijrosida saytda jami 161 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kel», «Vafodoring», «Qora».

Setora - Hayotim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00