Setora (1998-2006) - Ey qahri qattiq
|Ijrochi:
|Setora
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|161
|Hajmi:
|9.81 MB
|Davomiyligi:
|04:15
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-12-2010
Qo'shiq haqida
Setoraning «Ey qahri qattiq» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:15, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 161 marta tinglangan. Setora ijrosida saytda jami 161 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Kel», «Vafodoring», «Qora».
Setora (1998-2006) - Ey qahri qattiq qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.