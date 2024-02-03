Sayyora Qoziyeva - Ne-ne nest
|Ijrochi:
|Sayyora Qoziyeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|280
|Hajmi:
|8.68 MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-02-2024
Qo'shiq haqida
«Ne-ne nest» — Sayyora Qoziyeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 3-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 280 marta tinglangan. Sayyora Qoziyeva ijrosida saytda jami 131 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bolaligim», «Yomgir», «Binafsha».
Sayyora Qoziyeva - Ne-ne nest qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.