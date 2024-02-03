Sayyora Qoziyeva - Ne-ne nest

Sayyora Qoziyeva — Ne-ne nest
Ijrochi: Sayyora Qoziyeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 280
Hajmi: 8.68 MB
Davomiyligi: 03:45
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 03-02-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ne-ne nest» — Sayyora Qoziyeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 3-fevralda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 280 marta tinglangan. Sayyora Qoziyeva ijrosida saytda jami 131 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bolaligim», «Yomgir», «Binafsha».

Sayyora Qoziyeva - Ne-ne nest qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00