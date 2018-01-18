Sayyora Qoziyeva - Yomgir
|Ijrochi:
|Sayyora Qoziyeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|6 184
|Hajmi:
|4.34 MB
|Davomiyligi:
|04:01
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Yomgir» — Sayyora Qoziyeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 184 marta tinglangan. Sayyora Qoziyeva ijrosida saytda jami 131 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bolaligim», «Binafsha», «Bozam dilam».
Sayyora Qoziyeva - Yomgir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.