Sayyora Qoziyeva - Yomgir

Sayyora Qoziyeva — Yomgir
Ijrochi: Sayyora Qoziyeva
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 6 184
Hajmi: 4.34 MB
Davomiyligi: 04:01
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 18-01-2018
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yomgir» — Sayyora Qoziyeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:01, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 6 184 marta tinglangan. Sayyora Qoziyeva ijrosida saytda jami 131 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bolaligim», «Binafsha», «Bozam dilam».

Sayyora Qoziyeva - Yomgir qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00