Sayyora - Parizod (the сover up)
|Ijrochi:
|Sayyora
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 415
|Hajmi:
|5.80 MB
|Davomiyligi:
|05:43
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|26-07-2019
Qo'shiq haqida
«Parizod (the сover up)» qo'shig'ini Sayyora ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:43, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 26-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 415 marta tinglangan. Sayyora ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Armon (Shohruhxon Cover Up 4)», «Diydor uchun (Botir Qodirov cover)», «Yuragim tirnama».
Sayyora - Parizod (the сover up) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.