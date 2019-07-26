Sayyora - Parizod (the сover up)

Sayyora — Parizod (the сover up)
Ijrochi: Sayyora
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 415
Hajmi: 5.80 MB
Davomiyligi: 05:43
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 26-07-2019
Skachat

Qo'shiq haqida

«Parizod (the сover up)» qo'shig'ini Sayyora ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 5:43, sifati 128 kbps, saytga 2019-yil 26-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 415 marta tinglangan. Sayyora ijrosida saytda jami 6 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Armon (Shohruhxon Cover Up 4)», «Diydor uchun (Botir Qodirov cover)», «Yuragim tirnama».

Sayyora - Parizod (the сover up) qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00