Sayyora Qoziyeva - Yigit bolsang zor bol
|Ijrochi:
|Sayyora Qoziyeva
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|636
|Hajmi:
|3.64 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|18-01-2018
Qo'shiq haqida
«Yigit bolsang zor bol» — Sayyora Qoziyeva ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2018-yil 18-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 636 marta tinglangan. Sayyora Qoziyeva ijrosida saytda jami 131 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bolaligim», «Yomgir», «Binafsha».
Sayyora Qoziyeva - Yigit bolsang zor bol qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.