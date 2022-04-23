Sardor Mamadaliyev - Onamsiz bu dunyo

Sardor Mamadaliyev — Onamsiz bu dunyo
Ijrochi: Sardor Mamadaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 11 274
Hajmi: 6.44 MB
Davomiyligi: 04:39
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 23-04-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Onamsiz bu dunyo» — Sardor Mamadaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:39, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 23-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 11 274 marta tinglangan. Sardor Mamadaliyev ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bir kecha qolgin», «Begonalarmiz», «Birovning ayoliga ko’z tikmang». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Ona haqida qo'shiqlar.

Sardor Mamadaliyev - Onamsiz bu dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar
Bu qo'shiq to'plamlarda
Barcha to'plamlar
Ona haqida qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00