Sardor Mamadaliyev - Onamsiz bu dunyo
|Ijrochi:
|Sardor Mamadaliyev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|11 274
|Hajmi:
|6.44 MB
|Davomiyligi:
|04:39
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|23-04-2022
Qo'shiq haqida
«Onamsiz bu dunyo» — Sardor Mamadaliyev ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:39, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 23-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 11 274 marta tinglangan. Sardor Mamadaliyev ijrosida saytda jami 178 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Bir kecha qolgin», «Begonalarmiz», «Birovning ayoliga ko’z tikmang». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Ona haqida qo'shiqlar.
Sardor Mamadaliyev - Onamsiz bu dunyo qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.