Samandar - Oy nurida
|Ijrochi:
|Samandar
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|105
|Hajmi:
|8.53 MB
|Davomiyligi:
|03:41
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|27-12-2010
Qo'shiq haqida
«Oy nurida» — Samandar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:41, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 105 marta tinglangan. Samandar ijrosida saytda jami 100 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Men usha ishqdan kuygan bolaman», «Sevgi fazosi», «Yor-yor aytib toyingda yonaman (Ishqdan kuygan bolaman)».
Samandar - Oy nurida qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.