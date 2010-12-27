Samandar - Samandar tangosi

Samandar — Samandar tangosi
Ijrochi: Samandar
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 191
Hajmi: 9.17 MB
Davomiyligi: 03:58
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 27-12-2010
Skachat

Qo'shiq haqida

«Samandar tangosi» — Samandar ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:58, sifati 128 kbps, saytga 2010-yil 27-dekabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 191 marta tinglangan. Samandar ijrosida saytda jami 100 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «Men usha ishqdan kuygan bolaman», «Sevgi fazosi», «Yor-yor aytib toyingda yonaman (Ishqdan kuygan bolaman)».

Samandar - Samandar tangosi qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00