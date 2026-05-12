Rustam Ismatov - Yolg'izman

Rustam Ismatov — Yolg'izman
Ijrochi: Rustam Ismatov
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1
Hajmi: 8.65 MB
Davomiyligi: 04:42
Bitreyt: 192 kbps
Qo'shilgan sana: 12-05-2026
Skachat

Qo'shiq haqida

«Yolg'izman» qo'shig'ini Rustam Ismatov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:42, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Rustam Ismatov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yondirar», «Beayov», «Shamollar».

Rustam Ismatov - Yolg'izman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00