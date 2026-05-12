Rustam Ismatov - Yolg'izman
|Ijrochi:
|Rustam Ismatov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1
|Hajmi:
|8.65 MB
|Davomiyligi:
|04:42
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|12-05-2026
Qo'shiq haqida
«Yolg'izman» qo'shig'ini Rustam Ismatov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:42, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 12-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 marta tinglangan. Rustam Ismatov ijrosida saytda jami 7 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Yondirar», «Beayov», «Shamollar».
Rustam Ismatov - Yolg'izman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.