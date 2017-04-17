Farrux Xamrayev - Yolgizman
|Ijrochi:
|Farrux Xamrayev
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|1 698
|Hajmi:
|2.77 MB MB
|Davomiyligi:
|03:45
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|17-04-2017
Qo'shiq haqida
«Yolgizman» qo'shig'ini Farrux Xamrayev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:45, sifati 128 kbps, saytga 2017-yil 17-aprelda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 698 marta tinglangan. Farrux Xamrayev ijrosida saytda jami 118 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Soliha qizim», «Lanati», «Ket».
Farrux Xamrayev - Yolgizman qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.