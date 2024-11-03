Ruhsora Emm - Senda
|Ijrochi:
|Ruhsora Emm
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|639
|Hajmi:
|7.55 MB
|Davomiyligi:
|03:16
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-11-2024
Qo'shiq haqida
Ruhsora Emmning «Senda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 639 marta tinglangan. Ruhsora Emm ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Gaza BAS (feat. OTSHA)», «Gentra», «Whala Ila».
Ruhsora Emm - Senda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.