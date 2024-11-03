Ruhsora Emm - Senda

Ruhsora Emm — Senda
Ijrochi: Ruhsora Emm
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 639
Hajmi: 7.55 MB
Davomiyligi: 03:16
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 03-11-2024
Skachat

Qo'shiq haqida

Ruhsora Emmning «Senda» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:16, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 3-noyabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 639 marta tinglangan. Ruhsora Emm ijrosida saytda jami 40 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Gaza BAS (feat. OTSHA)», «Gentra», «Whala Ila».

Ruhsora Emm - Senda qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00