Farruh Komilov, Ravshan Komilov - Qardoshlarim
|Ijrochi:
|Ravshan Komilov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|622
|Hajmi:
|7.22 MB
|Davomiyligi:
|03:07
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|03-07-2024
Qo'shiq haqida
«Qardoshlarim» qo'shig'ini Ravshan Komilov ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:07, sifati 128 kbps, saytga 2024-yil 3-iyulda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 622 marta tinglangan. Ravshan Komilov ijrosida saytda jami 59 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Ayirmasin», «Tugilgan kun Muborak», «Oq bilak oyim Toshkentlik».
Farruh Komilov, Ravshan Komilov - Qardoshlarim qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.