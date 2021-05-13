Yorqinxo'ja Umarov, Bahodir Nizomov - Salovat
|Ijrochilar:
|Yorqinxo'ja Umarov, Bahodir Nizomov
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|630
|Hajmi:
|3.64 MB
|Davomiyligi:
|03:39
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|13-05-2021
Qo'shiq haqida
«Salovat» — Yorqinxo'ja Umarov va Bahodir Nizomov ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:39, sifati 128 kbps, saytga 2021-yil 13-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 630 marta tinglangan. Yorqinxo'ja Umarov ijrosida saytda jami 56 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Esingdami yom yom yomgir tomchilari», «Million millionlar ichida topganim», «Qizim».
Yorqinxo'ja Umarov, Bahodir Nizomov - Salovat qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.