Qilichbek Madaliyev - Ukam

Qilichbek Madaliyev — Ukam
Ijrochi: Qilichbek Madaliyev
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 1 839
Hajmi: 4.36 MB
Davomiyligi: 04:14
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 15-10-2022
Skachat

Qo'shiq haqida

«Ukam» qo'shig'ini Qilichbek Madaliyev ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 4:14, sifati 128 kbps, saytga 2022-yil 15-oktabrda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 1 839 marta tinglangan. Qilichbek Madaliyev ijrosida saytda jami 125 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Osmonda qushlar (feat. Qilichbek Madaliyev)», «Lablaring», «Sevgi-sevgi».

Qilichbek Madaliyev - Ukam qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00