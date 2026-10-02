aaabagnale, qarz, Bofa - Omad
|Ijrochilar:
|qarz, Bofa, aaabagnale
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|0
|Hajmi:
|4.84 MB
|Davomiyligi:
|02:37
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|02-10-2026
Qo'shiq haqida
«Omad» — qarz, Bofa va aaabagnale ijrosidagi qo'shiq. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 2:37, sifati 256 kbps, saytga 2026-yil 2-oktabrda qo'shilgan. qarz ijrosida saytda jami 2 ta qo'shiq bor, eng ko'p tinglanganlari: «harvest», «yuksalish», «Moneytalk». Bu qarzning saytga qo'shilgan eng so'nggi qo'shig'i.
aaabagnale, qarz, Bofa - Omad qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.