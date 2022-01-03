Ozoda Nursaidova - Onajonim urnini hechkim bosolmas
|Ijrochi:
|Ozoda Nursaidova
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7 483
|Hajmi:
|12.3 MB
|Davomiyligi:
|06:42
|Bitreyt:
|192 kbps
|Qo'shilgan sana:
|03-01-2022
Qo'shiq haqida
«Onajonim urnini hechkim bosolmas» qo'shig'ini Ozoda Nursaidova ijro etgan. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 6:42, sifati 256 kbps, saytga 2022-yil 3-yanvarda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 483 marta tinglangan. Ozoda Nursaidova ijrosida saytda jami 217 ta qo'shiq bor; tinglovchilar ko'p tanlaganlari: «Alamlar», «Jichcha yomonman», «Yomg’irlarda». Qo'shiq quyidagi to'plamlarga kiritilgan: Ona haqida qo'shiqlar.
Ozoda Nursaidova - Onajonim urnini hechkim bosolmas qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.