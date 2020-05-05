Otabek Muhammadzohid - Diloro
|Ijrochi:
|Otabek Muhammadzohid
|Janr:
|Pop musiqa
|Yuklab olindi:
|7 017
|Hajmi:
|4.83 MB
|Davomiyligi:
|03:29
|Bitreyt:
|MP3
|Qo'shilgan sana:
|05-05-2020
Qo'shiq haqida
Otabek Muhammadzohidning «Diloro» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 5-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 017 marta tinglangan. Otabek Muhammadzohid ijrosida saytda jami 46 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yana qayta kelsam dunyoga, Yana seni degan bo'lardim», «Nahot», «Bir kecha qolgin».
Otabek Muhammadzohid - Diloro qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.