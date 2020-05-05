Otabek Muhammadzohid - Diloro

Otabek Muhammadzohid — Diloro
Ijrochi: Otabek Muhammadzohid
Janr: Pop musiqa
Yuklab olindi: 7 017
Hajmi: 4.83 MB
Davomiyligi: 03:29
Bitreyt: MP3
Qo'shilgan sana: 05-05-2020
Skachat

Qo'shiq haqida

Otabek Muhammadzohidning «Diloro» qo'shig'i. Qo'shiq O'zbekcha qo'shiqlar bo'limida joylashgan. Davomiyligi 3:29, sifati 128 kbps, saytga 2020-yil 5-mayda qo'shilgan. Qo'shiq MuzFm.UZ'da 7 017 marta tinglangan. Otabek Muhammadzohid ijrosida saytda jami 46 ta qo'shiq bor, ular orasida mashhurlari: «Yana qayta kelsam dunyoga, Yana seni degan bo'lardim», «Nahot», «Bir kecha qolgin».

Otabek Muhammadzohid - Diloro qo'shig'ini mp3 formatda bepul skachat qiling yoki onlayn tinglang.

O'xshash qo'shiqlar
«Pop musiqa» janridan yana
Janrdagi barcha qo'shiqlar

Yangi qo'shiqlar

Yilning xitlari

Mashhur ijrochilar

MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
MuzFm.UZ
00:00 / 00:00